Victor Osimhen'in dev elmas kolyesi servet değerinde! 986 karat elmas, 1,5 kilo ağırlık...

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in doğum günü için seçtiği kolye sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

Kolyenin yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında olduğu ve 986 karat elmasla süslendiği öğrenildi. Kolye, futbol dünyasında bugüne kadar görülen en büyük ve en gösterişli mücevherlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kolyede, Nijerya bayrağının renkleri, “VO9” baş harfleri ve “GOAT” (Tüm Zamanların En İyisi) ifadesini simgeleyen bir figür yer alıyor.

Osimhen’in kolyesi kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum aldı. Nijeryalı yıldızın bir kiloluk dev elmas kolyesinin hediye mi olduğu, yoksa kendisinin mi yaptırdığı henüz netlik kazanmadı.