Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio Karaköy sokaklarında! Yürüyüşü gündem oldu

Öznur Yaslı İkier

Brezilyalı Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio, İstanbul'a geldi. Ambrosio İstanbul ziyaretinde çektiği Boğaziçi manzarasını sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü ismin Karaköy sokaklarında yürüdüğü anlar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye, dünyanın dört bir yanından ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Brezilyalı Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio, sosyal medya hesabından Türk hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Ambrosio, İstanbul ziyareti sırasında Boğaziçi'nden bir manzara fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü model paylaşımının ardından Karaköy sokaklarında görüntülendi.

YORUM YAĞDI

Ünlü modelin yürüyüşü sosyal medyanın gündemine oturdu. Süper modele; 'Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar', 'Kadın kule gibi maşallah' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Victoria Alessandra Ambrosio
