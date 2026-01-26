MAGAZİN

Vildan Atasever doğum yaptı! İşte Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in oğullarının adı

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem, uzun süredir özel hayatlarını gözlerden uzak yaşıyor. Kısa süre önce babasını kaybeden Mehmet Erdem baba oldu. Vildan Atasever ile Mehmet Erdem oğullarının adını bakın ne koydu.

Mehmet Erdem ve Vildan Atasever, mutlu birlikteliklerini, 9 Eylül 2021 akşamı gerçekleşen düğünle taçlandırmıştı. Evlendikten sonra Bodrum-İstanbul arası mekik okuyan çift özel hayatlarını gözlerden uzak yaşıyordu.

Kısa süre önce hamile olduğu ortaya çıkan Vildan Atasever doğum yaptı.

Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem, ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, oğullarına Ali Kemal adını verdi.

Hastaneden alınan bilgilere göre anne ve bebeğin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu öğrenildi.

