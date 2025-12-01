VJ Bülent yıllar sonra ortaya çıktı! "İğrenç bir insan" diyerek ahlaksız talebi ifşa etti

90’ların en ünlü VJ'lerinden biri olan Bülent Çarıkçı, VJ Bülent olarak hafızalara kazındı. Özellikle Kral TV’de sunduğu programlarla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan VJ Bülent, uzun süredir gözlerden uzakta.

Ekranlardan uzun süre uzak kaldıktan sonra İstanbul’u terk ederek Edirne'ye yerleşen VJ Bülent geçtiğimiz günlerde bir yayına katıldı.

53 yaşına gelene kadar inanılmaz şeyler yaşadığını söyleyen Bülent Çarıkçı, açıklamalarında şu sözleri kullandı:

"90'LARIN POPÇULARINDAN BİRİ"

“Neler yaşadım 53 yaşına gelene kadar. 53 takla attım şu hayatın içinde. Ne yamukluklar, neler neler gördüm. Benden kadın isteyen popçular oldu. İsim veremem, o kadar aşağılık insanlar vardı.”

VJ Bülent Radikal Tahammülsüz programındaki sözlerinin devamında "Bir tane var… Uzun boylu erkek popçu. Hâlâ adı var ama sanı kalmadı. Bir gün beni kumpasa getirdi. O zaman ev telefonları vardı. 'Ya bir şey söyleyeceğim, bizim çocuklara kadın madın yok mu?' dedi. 90’ların popçularından biri bu. Hâlâ görüyorum sağda solda… İçimden diyorum ki 'İğrenç bir insansın!' Bana kurduğu komploları bir gün konuşsam… Nefret ediyorum o adamdan" diyerek merak uyandırdı.