MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

VJ Bülent yıllar sonra ortaya çıktı! "İğrenç bir insan" diyerek ahlaksız talebi ifşa etti

Bir döneme damga vuran isimlerden biri olan VJ Bülent yıllar sonra ortaya çıktı ve bomba iddialarda bulundu. Uzun süredir gözlerden uzak olan VJ Bülent; "Benden kadın isteyen popçular oldu" diyerek şaşırttı.

VJ Bülent yıllar sonra ortaya çıktı! "İğrenç bir insan" diyerek ahlaksız talebi ifşa etti

90’ların en ünlü VJ'lerinden biri olan Bülent Çarıkçı, VJ Bülent olarak hafızalara kazındı. Özellikle Kral TV’de sunduğu programlarla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan VJ Bülent, uzun süredir gözlerden uzakta.

Ekranlardan uzun süre uzak kaldıktan sonra İstanbul’u terk ederek Edirne'ye yerleşen VJ Bülent geçtiğimiz günlerde bir yayına katıldı.

53 yaşına gelene kadar inanılmaz şeyler yaşadığını söyleyen Bülent Çarıkçı, açıklamalarında şu sözleri kullandı:

VJ Bülent yıllar sonra ortaya çıktı! "İğrenç bir insan" diyerek ahlaksız talebi ifşa etti 1

"90'LARIN POPÇULARINDAN BİRİ"

“Neler yaşadım 53 yaşına gelene kadar. 53 takla attım şu hayatın içinde. Ne yamukluklar, neler neler gördüm. Benden kadın isteyen popçular oldu. İsim veremem, o kadar aşağılık insanlar vardı.”

VJ Bülent yıllar sonra ortaya çıktı! "İğrenç bir insan" diyerek ahlaksız talebi ifşa etti 2

VJ Bülent Radikal Tahammülsüz programındaki sözlerinin devamında "Bir tane var… Uzun boylu erkek popçu. Hâlâ adı var ama sanı kalmadı. Bir gün beni kumpasa getirdi. O zaman ev telefonları vardı. 'Ya bir şey söyleyeceğim, bizim çocuklara kadın madın yok mu?' dedi. 90’ların popçularından biri bu. Hâlâ görüyorum sağda solda… İçimden diyorum ki 'İğrenç bir insansın!' Bana kurduğu komploları bir gün konuşsam… Nefret ediyorum o adamdan" diyerek merak uyandırdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıgül'den bu aşka onay çıktı! Evlilik ise...Sarıgül'den bu aşka onay çıktı! Evlilik ise...
Ünlü çift de Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştirildiÜnlü çift de Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştirildi

Anahtar Kelimeler:
Vj Bülent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.