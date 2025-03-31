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Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktorun sözleri yürek sızlattı! Acı tesadüf...

Volkan Konak'ın sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmesi sonrasında yapılan paylaşımlar gündeme geliyor. Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor meğerse Konak'ın 20 yıl önce telefon numarasını verdiği bir öğrenci imiş...

Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktorun sözleri yürek sızlattı! Acı tesadüf...
Kubra Akalın

Volkan Konak bayramda Kıbrıs'ta sahne alırken fenalaştı. Konak'ın ilk müdahalesi çevredekiler tarafından yapıldı... Ünlü sanatçının kalp krizi geçirdiği ve ilk yardım olarak kalp masajı uygulandığı öğrenildi.

Ünlü sanatçıya ilk müdahale konseri izlemeye gelen doktorlar tarafından yapıldı. Bu doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğu yıllarda Volkan Konak’la tanışıyormuş... O döneme dair anısını anlatan doktor yürek sızlattı.

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"KALDIĞIMIZ ÖĞRENCİ YURDUNA GELİP..."

Ahmet Görkem Yasak, konserde çektiği videoya “20 sene önceydi... Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle Kuzeyin oğlu. Seni hiç unutmayacağız" notunu düştü.

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CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan Volkan Konak'ın cenaze programı da belli oldu. Volkan Konak'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye gönderileceği ve Trabzon’un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği açıklandı.

Mynet'in Sesi
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Volkan Konak
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