Volkan Konak fenalaşmadan önce bu sözleri söylemiş... "Volkan abi sivri konuşma içeri atarlar seni diyorlar"

Gündeme, insan haklarına ve haksızlıklara dair hiçbir zaman sessiz kalmayan Volkan Konak, Kıbrıs’taki konseri sırasında fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ölüm haberi herkesi yasa boğdu.

Volkan Konak'ın Kıbrıs konserinde fenalaşmadan önce yaptığı açıklamalar ise sonradan ortaya çıktı.

Gazeteci Rojda Altınbaş, Konak'ın vefat etmeden önce söylediği son sözleri sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA DEFALARCA KEZ PAYLAŞILDI

Volkan Konak'ın rahatsızlanmadan önceki son sözleri şunlar olmuş:

“Volkan abi sivri konuşma içeri atarlar seni diyorlar. Ya bırak! Sen bilmez misin devrimciler korkmaz. Sen bunu bilmez misin? Deniz Gezmiş gibi sehpasına tekme vuranlardanız. Horoz bile kesmemiş ama 13 sene yatmış Nazım Hikmet'in torunlarıyız. Ne olur içeri atarlarsa... Sevgilim sen kalbini dalgalandırma, sen beni sevmeye devam et! Türkiye'nin bayrağı kadar güzel ve asil kadınım sen beni sevmeye devam et!"

Volkan Konak'ın bu sözlerinin ardından sosyal medyada "Güzel insanlar güzel günler göremeden bir bir göçüp gidiyor", "Of of çok etkilendim", "Mert adamdı. Lafını hiçbir zaman esirgemezdi" yorumları yapıldı.