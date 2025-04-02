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Volkan Konak'ın cenaze namazını kıldıran imamın sözleri törene damga vurdu! 'Boş değil, çok konuşurdu...'

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Öznur Yaslı İkier

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, konseri sırasında kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki törenle toprağa verildi. Yoğun katılımın olduğu cenaze törenine imamın sözleri damga vurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentinde 29 Mart'ta, konser sırasında sahnede kalp krizi geçiren, hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine getirildi.

Ölümüyle hayranları, ailesi ve sanat dünyasını yasa boğan Volkan Konak için İstanbul'un ardından Maçka Merkez Camisi'nde de tören gerçekleştirildi.

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TÖRENDE İZDİHAM YAŞANDI

Kalabalık nedeniyle törende izdiham yaşanırken, ilçeye çok sayıda kişinin gelmesiyle Trabzon-Gümüşhane kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

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VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Güçlü sesi, şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle 'Kuzeyin Oğlu' olarak tanınan 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası vasiyeti üzerine Güney Mahallesi’ndeki aile kabristanlığındaki babasının mezarının yanındaki ceviz ağacının altında toprağa verildi.

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Volkan Konak'ın cenaze törenine imamın sözleri damga vurdu. Cenaze namazını kıldıran imamın Volkan Konak için sarf ettiği sözler şöyleydi;

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''BOŞ DEĞİL ÇOK KONUŞURDU''

''Atatürk sevdası asla platonik değildi. Gerçek bir devrimci, doğru yerde doğru zamanda insanlara mesaj vermekten çekinmeyen koca yürekli bir şövalyeydi.

Konuşmayı şehvetle severdi, boş değil çok konuşurdu. Birçok konuda ustasından daha bilgili, profesöründen daha donanımlıydı. Açıkçası bilge insandı. Hiç kimseyi düşüncesinden dolayı, kıyafetinden dolayı, geçmişinden dolayı ayırmadı...''

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Volkan Konak
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