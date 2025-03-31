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Volkan Konak'in eşi Selma Konak acı haberle yıkıldı! Hastane önünde yürek yakan anlar...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne aldığı sırada fenalaşan Volkan Konak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Volkan Konak'ın eşi büyük aşkı Selma Konak hastane önünde acı haberle yıkıldı.

Volkan Konak'in eşi Selma Konak acı haberle yıkıldı! Hastane önünde yürek yakan anlar...
Kubra Akalın

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan 58 yaşındaki Volkan Konak sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne alan usta sanatçı Volkan Konak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Volkan Konak'tan acı haberi alan yakınları hastaneye koştu. Volkan Konak'ın eşi, büyük aşkı Selma Konak da hastane önünde acı haberle yıkıldı.

Gazetemagazin'de yer alan görüntülerde ağlayarak yakınlarına sarılan Selma Konak ayakta durmakta zorlandı.

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VOLKAN KONAK'IN EŞİ KİM?

Volkan Konak, 1992 yılında Selma Konak ile dünyaevine girmişti. Evlendikleri dönemde maddi sıkıntıları olan ikili, sade bir nikahla evlenmişti. Usta sanatçı, 30 yıl aranın ardından eşine görkemli bir düğün yapmıştı.

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30 YIL SONRA DÜĞÜN YAPMIŞLARDI

Şimal, Volkan ve Derin isimlerini verdikleri üç çocukları olan ünlü çift, 30 yılın ardından sonunda hayallerindeki düğünü yapmıştı.

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Kır düğünü tercih eden ikiliden Selma Konak, tüy ve işleme detayları olan bir gelinlik tercih ederken; Volkan Konak da siyah ve beyaz renklerden oluşan bir damatlık giymişti.

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