Gözaltı kararı verildi! OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı OnlyFans içerik üreticilerine yönelik operasyon düzenledi. 25 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda yüz milyonlarca liralık finansal hacmin olduğu ortaya çıktı.
Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi.
Operasyon kapsamında OnlyFans fenomeni Serpil Cansız hakkında gözaltı kararı verildi. Cansız'ın son yaptığı paylaşımda Atina'da olduğu ortaya çıktı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum