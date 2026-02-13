MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gözaltı kararı verildi! OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Yetişkin içerik sitesi OnlyFans'ta içerik üretenlere yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda OnlyFans fenomeni Serpil Cansız hakkında gözaltı kararı verildi. Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti.

Gözaltı kararı verildi! OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı OnlyFans içerik üreticilerine yönelik operasyon düzenledi. 25 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda yüz milyonlarca liralık finansal hacmin olduğu ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi.

Gözaltı kararı verildi! OnlyFans fenomeni Serpil Cansız ın son paylaşımı dikkat çekti 1

Operasyon kapsamında OnlyFans fenomeni Serpil Cansız hakkında gözaltı kararı verildi. Cansız'ın son yaptığı paylaşımda Atina'da olduğu ortaya çıktı.

Gözaltı kararı verildi! OnlyFans fenomeni Serpil Cansız ın son paylaşımı dikkat çekti 2

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serveti 1 milyar TL'yi aştı! İstanbul'da daire topluyorServeti 1 milyar TL'yi aştı! İstanbul'da daire topluyor
Uyuşturucu soruşturmasının ardından OnlyFans operasyonu! Gözaltı kararı verildiUyuşturucu soruşturmasının ardından OnlyFans operasyonu! Gözaltı kararı verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.