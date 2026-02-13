Hakkında gözaltı kararı var! OnlyFans fenomeni Burçin Erol bakın neredeymiş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi.

Çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği tespit edildi.

Bu kapsamda OnlyFans fenomenleri hakkında gözaltı kararları çıkartıldı. Bu isimlerden biri de Burçin Erol oldu. Erol'un sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında yurtdışında olduğu öğrenildi.

OnlyFans fenomeni Burçin Erol Bali'den paylaşımlarına devam ediyor.