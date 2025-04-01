Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getiriliyor! Ceviz ağacı detayı dikkat çekti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 29 Mart'ta, konser sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi dün İstanbul'a getirildi.

Konak için bugün öğlen namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Binlerce kişinin akın ettiği cenaze töreninde izdiham yaşandı ve polis barikatı yıkıldı.

Volkan Konak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından vasiyeti yerine getirilmek üzere memleketi Trabzon'a uğurlandı.

DİKKAT ÇEKEN CEVİZ AĞACI DETAYI

Volkan Konak'ın mezar yerinin hazırlanışı sırasında halasının oğlu Soner Yavuz gözyaşları içerisinde açıklamalarda bulundu.

Yavuz; ''Türkiye'nin değeriydi, Kuzey'in oğlu derlerdi. Ne Kuzey kaldı, ne Batı, ne Doğu; Volkan tüm Türkiye'nin oğluydu...

Altına gömülmek istediği şarkılarında bahsettiği ceviz ağacı bu. Büyük sanatçılar sahnede ölür, Volkan sahnede öldü.'' ifadelerini kullandı.

Konak'ın cenazesi, 2 Nisan'da aile kabristanlığında babasının mezarının yanına defnedilecek.