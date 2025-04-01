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Volkan Konak'ın yıllar önce katıldığı programda söyledikleri gündem oldu! 'Bayramda ölümlere çok üzülüyorum'

Kıbrıs'ta sahne aldığı esnada fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yuman Volkan Konak, sevenlerini yasa boğdu. Ünlü ismin, yıllar önce katıldığı bir programda yaptığı açıklama ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Volkan Konak'ın yıllar önce katıldığı programda söyledikleri gündem oldu! 'Bayramda ölümlere çok üzülüyorum'
Öznur Yaslı İkier

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan ünlü şarkıcı Volkan Konak’ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır."

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Ramazan Bayramı'nda KKTC'de konser verdiği esnada sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak'ın yıllar önce Mesut Yar'ın programında söylediği sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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"ÖLÜM BİLE GÜZEL OLMALI"

"Kuzeyin oğlu" Volkan Konak programda, "Ölüm bile güzel olmalı. Lodosta soba zehirlenmesinden ölenlere çok üzülüyorum. Bayramda ölümlere çok üzülüyorum. Ölüm bile güzel olmalı. Büyük olmalı. İnandığın bir uğurda vuruşarak ölmek ne yiğitçe bir şey değil mi?" ifadelerini kullandı.

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CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye gönderilecek olan Volkan Konak’ın, Trabzon’un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği açıklandı.

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Volkan Konak
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