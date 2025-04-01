Volkan Konak sahnede şarkılarla anıldı! Öykü Gürnan, Ferman Toprak, Derya Uluğ... Gözyaşlarını tutamadılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

58 yaşında hayata veda eden Kuzeyin Oğlu lakaplı sanatçı, ani vefatıyla sanat dünyasını yasa boğdu. Konak'ın vefatı sonrası sanatçı dostları, hayata veda eden arkadaşlarını sahnede şarkılarıyla andı. Birçok ünlü ismin gözyaşlarına hakim olamadığı anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

BÜLENT ERSOY-FERMAN TOPRAK

Ferman Toprak ile Bülent Ersoy, Volkan Konak’ı Cerrahpaşa şarkısını söyleyerek andı. Ersoy ve Toprak o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde sahne alan Öykü Gürman, Volkan Konak’ın "Yarim Yarim" şarkısını seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Volkan Konak’ı sahnede anan isimlerden biri de Derya Uluğ oldu. "Göklerde Kartal Gibiydim" şarkısını söyleyen ünlü şarkıcı, bu anları "Zorlansam da duygularım müsaade ettiği kadar şarkılarını söyledik. Ah Volkan abi... 'Bahar vaktinde kırıldın' biz de paramparça olduk, sonsuz saygıyla. Nur içinde yat" notuyla paylaştı.

DENİZ SEKİ

Deniz Seki Volkan Konak’ı "Dido" şarkısıyla andı, sahnede gözyaşlarını tutamadı.