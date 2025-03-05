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Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şiddet suçlaması! 'Defalarca vurdu...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.03.2025 14:23
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Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin boşanma sürecinde olduğu eşi Wanda Nara ile arasındaki kriz bitmek bilmiyor. Son olarak Wanda Nara Icardi'yi, çocuğuna şiddet uygulamakla suçlayıp dava açtı. Icardi ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şiddet suçlaması! 'Defalarca vurdu...'

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Icardi şimdi de şiddet davasıyla karşı karşıya kaldı.

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Wanda Nara, emekli ünlü futbolcu Maxi Lopez ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından birinin Mauro Icardi'nin şiddetine maruz kaldığını iddia ederek şikâyette bulundu. Nara'nın iddiasına göre; Icardi, çocuğun başına defalarca vurdu. Bu durum da okuldan gelen mesajla ortaya çıktı.

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Wanda Nara, şiddet iddiasıyla ilgili olarak "Maxi Lopez ile şikâyette bulunduk. Her şeyin bir sınır var. Benim sınırım da çocuklarım. Küçük bir çocuğun cesaret ettiği şeyi inkar etmeyeceğim" dedi.

Mauro Icardi ise hakkındaki bu suçlamaları reddetti. Icardi konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Onları ben büyüttüm. Bana, 'Baba' diyorlar."

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Wanda Nara icardi
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