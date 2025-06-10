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Wanda Nara hedef gösterdi, hayranları ölüm tehditleri yağdırdı! Icardi'nin sevgilisi China Suarez paylaşıp sildi

Wanda Nara durmak bilmiyor! Icardi'ye hayatı dar eden Wanda şimdi de boşanma sebebi olarak China Suarez'i hedef gösterdi. Bunun üzerine Wanda fanı sosyal medya kullanıcıları Icardi'nin sevgilisine ölüm tehditleri savurmaya başladı.

Wanda Nara hedef gösterdi, hayranları ölüm tehditleri yağdırdı! Icardi'nin sevgilisi China Suarez paylaşıp sildi
Kubra Akalın

Wanda Nara ve Icardi arasındaki gerilim tırmandıkça tırmanıyor! Son olarak çocukların okulundan gelen bir mail ortamı daha da gerdi.

"Her iki ebeveynin de ülkede olmaması nedeniyle, küçüklerin velayetinin kime ait olduğunu en kısa sürede bildirmenizi rica ederiz” ifadelerinin yer aldığı e-postanın ardından sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcunun sevgilisi China Suarez’ı hedef alan Nara şunları söyledi:

“Sen, küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesine bile engel oluyorsun. Kötü insan! Kızlarımın her gözyaşının bedelini ödeyeceksiniz."

GG

Karşılıklı paylaşımların yapıldığı süreçte son olarak Wanda Nara'nın hayranları, China Suarez'e tehdit dolu yorumlar yapmaya başladı.

Icardi'nin sevgilisi ise kendisine yazılan mesajları ve tehditleri sosyal medyadan yayımladı.

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PAYLAŞIP SİLDİ

Kan donduran o mesajlardan bazılarında şunlar vardı:

  • "Çocuklar, ya hepimiz toplanıp bir kiralık katil tutsak ve China ile ilgilensek? Artık onun varlığına katlanamıyorum."

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  • "China Suarez'in ağzını, güzelliğinin son izi kalmayana kadar tekmelemek lazım. Gerçekten böyle bir aptal kadın olamaz."

  • "O pısırık, keşke ölse de her şey bitse ve çoğalmayı bıraksa.''

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Suarez, şiddet içeren yorumları paylaştıktan sonra; Instagram hesabından "Bana bir şey olursa kimin yaptığını biliyorsunuz" notunu düştü. Suarez'in paylaştığı hikayeleri bir süre sonra sildiği görüldü.

Mynet'in Sesi
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