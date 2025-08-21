MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Wanda Nara Icardi'ye karşı 110 bin dolarlık çocuk nafakası davasını kazandı! "Mal varlığına el konabilir"

Wanda Nara ve Icardi arasındaki sular durulmuyor. Wanda Nara’nın açtığı nafaka davasında Icardi kaybetti. Arjantin basınında yer alan iddiaya göre Icardi'nin mal varlığına el konulma ihtimali var.

Wanda Nara Icardi'ye karşı 110 bin dolarlık çocuk nafakası davasını kazandı! "Mal varlığına el konabilir"
Kubra Akalın

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki gerilim bitmiyor. Arjantin basını, Icardi ve Nara’nın ayrılık sürecinde Nara'nın, Icardi'nin toplam servetinin yarısını istediğini öne sürmüştü. Haberlere göre Icardi'nin serveti yaklaşık 80 milyon euro. Wanda Nara bunun yarısına talipti.

Arjantin basınında şimdi de yeni iddialar yer aldı. Wanda Nara’nın açtığı nafaka davası iddialara göre sonuçlandı ve Icardi kaybetti.

Wanda Nara Icardi ye karşı 110 bin dolarlık çocuk nafakası davasını kazandı! "Mal varlığına el konabilir" 1

Arjantin programı DDM’de gazeteci Martín Candalaft, yargıcın aldığı kararı duyurdu. Buna göre, Mauro Icardi nafaka borçluları listesine eklenecek. Buenos Aires 106. Medeni Mahkemesi'nden alınan karara göre, Wanda Nara’nın talebi üzerine Icardi’nin Asociación Civil La Isla S.A. şirketindeki hisselerine 110 bin ABD doları tutarında haciz konuldu. Bu rakam, çocuklarının nafaka borcu için “gıda alacağı” kapsamında değerlendiriliyor.

Wanda Nara Icardi ye karşı 110 bin dolarlık çocuk nafakası davasını kazandı! "Mal varlığına el konabilir" 2

Mahkeme ayrıca karar kesinleştiğinde futbolcunun Borçlu Nafaka Yükümlüleri Sicili’ne kaydedilmesine hükmetti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

110 bin dolarlık çocuk nafakası dışında haciz, 3.500 ABD doları ek faiz ve icra masrafını da kapsıyor.

Wanda Nara Icardi ye karşı 110 bin dolarlık çocuk nafakası davasını kazandı! "Mal varlığına el konabilir" 3

Mahkeme ayrıca, adı geçen şirketin yönetim kurulu başkanına yazı gönderilmesini, haczin uygulanmasını ve bu kaydın dava dosyasına işlenmesini emretti. İşlem tamamlandıktan sonra Mauro Icardi’ye resmi bildirim yapılacağı da kararda belirtildi.

Wanda Nara Icardi ye karşı 110 bin dolarlık çocuk nafakası davasını kazandı! "Mal varlığına el konabilir" 4

İddialara göre futbolcuya Türkiye'den dönmesi halinde yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu gözaltına alındı! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'Ünlü oyuncu gözaltına alındı! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'
Bodrum'da kaza yaptı! Lüks aracı motosikletle çarpıştı Bodrum'da kaza yaptı! Lüks aracı motosikletle çarpıştı

Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Perte çıkan Ferrari kaza yapan ustaya satılmıştı! Daha yapılmadan alıcısı çıktı: İşte yeni sahibi

Perte çıkan Ferrari kaza yapan ustaya satılmıştı! Daha yapılmadan alıcısı çıktı: İşte yeni sahibi

Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Alan bozduramıyor! Şimdi de 'Suriye altını' çıktı... Elden ele dolaşıyor

Alan bozduramıyor! Şimdi de 'Suriye altını' çıktı... Elden ele dolaşıyor

Defne Samyeli Rasim Ozan Kütahyalı'yı yerden yere vurdu! Olay ifadeler

Defne Samyeli Rasim Ozan Kütahyalı'yı yerden yere vurdu! Olay ifadeler

İzinleri olsa bile hepsi kaldırılacak

İzinleri olsa bile hepsi kaldırılacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.