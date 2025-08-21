Wanda Nara Icardi'ye karşı 110 bin dolarlık çocuk nafakası davasını kazandı! "Mal varlığına el konabilir"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki gerilim bitmiyor. Arjantin basını, Icardi ve Nara’nın ayrılık sürecinde Nara'nın, Icardi'nin toplam servetinin yarısını istediğini öne sürmüştü. Haberlere göre Icardi'nin serveti yaklaşık 80 milyon euro. Wanda Nara bunun yarısına talipti.

Arjantin basınında şimdi de yeni iddialar yer aldı. Wanda Nara’nın açtığı nafaka davası iddialara göre sonuçlandı ve Icardi kaybetti.

Arjantin programı DDM’de gazeteci Martín Candalaft, yargıcın aldığı kararı duyurdu. Buna göre, Mauro Icardi nafaka borçluları listesine eklenecek. Buenos Aires 106. Medeni Mahkemesi'nden alınan karara göre, Wanda Nara’nın talebi üzerine Icardi’nin Asociación Civil La Isla S.A. şirketindeki hisselerine 110 bin ABD doları tutarında haciz konuldu. Bu rakam, çocuklarının nafaka borcu için “gıda alacağı” kapsamında değerlendiriliyor.

Mahkeme ayrıca karar kesinleştiğinde futbolcunun Borçlu Nafaka Yükümlüleri Sicili’ne kaydedilmesine hükmetti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

110 bin dolarlık çocuk nafakası dışında haciz, 3.500 ABD doları ek faiz ve icra masrafını da kapsıyor.

Mahkeme ayrıca, adı geçen şirketin yönetim kurulu başkanına yazı gönderilmesini, haczin uygulanmasını ve bu kaydın dava dosyasına işlenmesini emretti. İşlem tamamlandıktan sonra Mauro Icardi’ye resmi bildirim yapılacağı da kararda belirtildi.

İddialara göre futbolcuya Türkiye'den dönmesi halinde yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.