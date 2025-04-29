Wanda Nara ile genç sevgilisi L-Gante yine ayrıldı! Dikkat çeken sözler

Futbolcu Mauro Icardi ile boşanma süreciyle adından söz ettiren Wanda Nara, bir süredir L-Gante ile yaşadığı aşkla da konuşuluyordu. Aşk hayatındaki iniş çıkışlarla adından sıkça söz ettiren Wanda Nara, Arjantinli rapçi sevgilisi L-Gante ile bir kez daha ayrıldı.

Çalkantılı ilişkileriyle gündemden düşmeyen çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Geçtiğimiz aylarda; "Çocuklarımın bana ihtiyacı var" diyerek L-Gante'den ayrılan Wanda Nara, bu hamlesiyle Icardi'ye barış mesajı göndermişti.

O dönem Mauro Icardi ile olan eski fotoğraflarını arşivden çıkarıp futbolcuyu sosyal medyada yeniden takibe alan Nara, istediği ilgiyi göremeyince yeniden L-Gante'ye dönmüştü.

Bu barış da uzun sürmedi. Wanda Nara, son ayrılığın ardından sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Brezilya'da olduğunu dile getiren Wanda Nara, bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü; Yeni bir hit'im var! Merhaba Pazartesi... Pazartesi günü antrenman yaptım, beni izleyin. Brezilya'dan kötü kız olarak çok mutluyum; geliyorum ve bir sonrakini çekiyorum. Gece olduğunda ve yılan kolyemi çıkarmak istediğim zamanlar dışında hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok."