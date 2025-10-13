Wanda Nara'nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Aşk pozu geldi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor. Uzun süredir aldatma, şiddet, mesaj ifşaları ve kavgalarıyla gündemde olan ikiliden Wanda paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Daha önce ünlü rapçi L-Gante ile yaşadığı fırtınalı ilişkinin ardından yollarını ayıran Nara, kısa süre önce sosyal medyada paylaştığı “M” harfiyle gizemli bir aşkın sinyallerini vermişti.

Arjantin basınında geniş yankı uyandıran bu paylaşımın ardından, “M” harfinin Martin Migueles’e ait olduğu ortaya çıktı.

Yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara, sessizliğini sonunda bozdu. Nara, yeni sevgilisi Martin Migueles ile çekilen ilk kareyi Instagram hesabında kalp emojisiyle paylaştı.

Ünlü isim, özel hayatıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor.