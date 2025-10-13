MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Wanda Nara'nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Aşk pozu geldi

Wanda Nara, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin merkezinde. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile ayrılığının ardından gündeme gelen Nara, bu kez yeni sevgilisi Martin Migueles ile ilk fotoğrafını paylaştı.

Wanda Nara'nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Aşk pozu geldi
Kubra Akalın

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor. Uzun süredir aldatma, şiddet, mesaj ifşaları ve kavgalarıyla gündemde olan ikiliden Wanda paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Daha önce ünlü rapçi L-Gante ile yaşadığı fırtınalı ilişkinin ardından yollarını ayıran Nara, kısa süre önce sosyal medyada paylaştığı “M” harfiyle gizemli bir aşkın sinyallerini vermişti.

Wanda Nara nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Aşk pozu geldi 1

Arjantin basınında geniş yankı uyandıran bu paylaşımın ardından, “M” harfinin Martin Migueles’e ait olduğu ortaya çıktı.

Wanda Nara nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Aşk pozu geldi 2

Yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara, sessizliğini sonunda bozdu. Nara, yeni sevgilisi Martin Migueles ile çekilen ilk kareyi Instagram hesabında kalp emojisiyle paylaştı.

Wanda Nara nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Aşk pozu geldi 3

Ünlü isim, özel hayatıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Somer Şef'in genç aşkıyla pozları gündemdeydi! O detay dikkat çektSomer Şef'in genç aşkıyla pozları gündemdeydi! O detay dikkat çekt
Model sevgilisinin pozlarına beğeni yağıyor! Şaşırtan hamleModel sevgilisinin pozlarına beğeni yağıyor! Şaşırtan hamle

Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.