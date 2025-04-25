Wilma Elles geceyi çadırda geçirdi! ''Önlemler hayat kurtarır''

“Kanal D’de yayınlanan ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisindeki Caroline karakteriyle Türkiye’de büyük üne kavuşan Wilma Elles, 23 Nisan tarihinde İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası korkudan eve giremedi.

Çocuklarıyla birlikte çadırda sabahlayan Wilma Elles o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu paylaşımına “Önlemler hayat kurtarır” ifadelerini not düştü.

İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntılar, Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. İki depremin ardından en büyüğü 5.9 ve 4.9 olarak ölçülen çok sayıda artçı deprem meydana geldi.