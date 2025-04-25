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Wilma Elles geceyi çadırda geçirdi! ''Önlemler hayat kurtarır''

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki'de hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, 23 Nisan tarihinde İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası geceyi çadırda geçirdi. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Wilma Elles geceyi çadırda geçirdi! ''Önlemler hayat kurtarır''
Öznur Yaslı İkier

“Kanal D’de yayınlanan ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisindeki Caroline karakteriyle Türkiye’de büyük üne kavuşan Wilma Elles, 23 Nisan tarihinde İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası korkudan eve giremedi.

Çocuklarıyla birlikte çadırda sabahlayan Wilma Elles o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu paylaşımına “Önlemler hayat kurtarır” ifadelerini not düştü.

wilma

İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntılar, Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. İki depremin ardından en büyüğü 5.9 ve 4.9 olarak ölçülen çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Wilma Elles
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