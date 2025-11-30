MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Wilma Elles'in mal varlığı: İstanbul'un o semtlerinden ev alıp kiraya verdi

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle ünlenen ve geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşı olan Wilma Elles kazancını İstanbul'da gayrimenkule yatırıyor. İşte Elles'in tercih ettiği semtler...

Wilma Elles'in mal varlığı: İstanbul'un o semtlerinden ev alıp kiraya verdi

‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisindeki Caroline karakteriyle tanınan Wilma Elles Türk vatandaşlığı aldıktan sonra yeni adının "Mücella" olduğunu duyurmuştu. 4 çocuk annesi olan Elles servetiyle gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, kazandığını gayrimenkule yatırıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; Wilma Elles; Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pier Loti mahallelerinden 10'un üzerinde daire satın aldı.

Wilma Elles in mal varlığı: İstanbul un o semtlerinden ev alıp kiraya verdi 1

Oyuncu satın aldığı evleri kiraya verip buradan da kira geliri elde ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum'da 4 katlı lüks villaya 30 milyon TL harcadı! İşte o villa Bodrum'da 4 katlı lüks villaya 30 milyon TL harcadı! İşte o villa

Oyyuncu, "Dört çocuk yapıp çalışmak zor olmuyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı veriyor:

Wilma Elles in mal varlığı: İstanbul un o semtlerinden ev alıp kiraya verdi 2

"Biraz zor olsa da hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta 4 çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Mafya ile bağlantın var mı?" Açık açık anlattı"Mafya ile bağlantın var mı?" Açık açık anlattı
Kısmetse Olur'da saç saça baş başa kavga! Tepki yağdıKısmetse Olur'da saç saça baş başa kavga! Tepki yağdı

Anahtar Kelimeler:
Wilma Elles
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.