Ajda Pekkan Bodrum'daki lüks villasına 30 milyon TL harcamış! İşte o villa

Ajda Pekkan'ın Bodrum'da bulunan 1300 metrekarelik, dört katlı ve altı odalı ultra lüks villasının tadilati sonunda bitti. Ajda Pekkan bu villa için kesenin ağzını açtı. Yan komşu ise çok tanıdık çıktı.

Kubra Akalın

Gerek sahne enerjisi gerekse danslarıyla sık sık gündeme gelen Ajda Pekkan bir çikolata markasının yüzü olmuş ve bu anlaşma sayesinde tam tamına 40 milyon TL kazanmıştı. Ajda Pekkan kazancını değerlendirdi ve kesenin ağzını villasını için açtı.

Ajda Pekkan Bodrum daki lüks villasına 30 milyon TL harcamış! İşte o villa 1

Müge Dağıstanlı'nın Yeniçağ'daki haberine göre; Ajda Pekkan’ın, Bodrum-Çamlıköy’de tadilatı yeni biten 1300 metrekarelik, 4 katlı, 6 odalı süper lüks villası sosyetede konuşuluyor.

Süperstar tadilat ve dekorasyonu 4 yıl süren villasına bugüne kadar 30 milyon TL harcadı. Tüm katlar, odalar, mutfak, banyolar, zemin ve havuzu yıktırıp yeniden yaptırdı. Siyah-gri ağırlıklı mobilyaları özel tasarlandı, Feng Şui’ye göre yerleştirildi.

Ajda Pekkan Bodrum daki lüks villasına 30 milyon TL harcamış! İşte o villa 2

REKLAM KARŞILIĞINDA VİLLAYI ALDI

Görenler “Salondan havuza açılan bölüm, SPA, bahçe, manzara efsane” diyor.

Yılın yarısını bu evde geçirecek olan Ajda Pekkan'ın komşusu ise Ebru Gündeş.

Ajda Pekkan 2013’te oynadığı bir reklamdan para almamış, reklam karşılığı (barter) kendisine bu villa verilmişti.

