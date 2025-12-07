XG üyesi Coconai transmaskülen olduğunu açıkladı! Göğüslerini aldırdı

Dünyaca ünlü kız grubu XG’nin 20 yaşındaki üyesi Cocona, doğum gününde yaptığı açıklamayla transmaskülen ve non-binary olduğunu duyurdu. Genç sanatçı, duygusal açıklamasını grubun resmi Instagram hesabından paylaştı.

Cocona mesajında, uzun süredir içinde tuttuğu gerçeği artık paylaşmak istediğini belirterek şunları söyledi:

“AFAB transmaskülen non-binary’im. Bu yılın başlarında üst cerrahisi (göğüs aldırma) oldum. Kadın olarak doğdum ama bu etiket hiçbir zaman beni anlatmadı. Kendimi daha maskülen hissediyorum ve bu şekilde yaşamak benim için daha gerçek.”

Kendini kabullenme sürecinin hayatındaki en zorlu dönem olduğunu ifade eden genç yıldız, “Kendimi kabul etmeye başladığım anda dünyaya bakışım değişti. Artık ‘İçimdeki benliğimde hiçbir sorun yok’ diyebiliyorum.” dedi.

Cocona, bu süreçte kendisine destek oldukları için XG üyelerine, grubun yapımcısı ve XGALX CEO’su Simon Jakops’a ve ailesine teşekkür etti.

XG HIZLA YÜKSELİYOR

Jurin, Chisa, Hinata, Harvey, Juria, Maya ve Cocona’dan oluşan XG, 2022’de çıkış yaptı. “Tippy Toes” ile müzik dünyasına giriş yapan grup, hip-hop ve R&B tarzlarıyla kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edindi.

Cocona’nın cesur açıklaması ise sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.