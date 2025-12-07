MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

XG üyesi Coconai transmaskülen olduğunu açıkladı! Göğüslerini aldırdı

XG üyesi Cocona, 20. yaşında transmaskülen ve non-binary olduğunu açıklarken, yılın başında göğüs aldırma (üst cerrahi) ameliyatı geçirdiğini de paylaşarak büyük yankı uyandırdı.

XG üyesi Coconai transmaskülen olduğunu açıkladı! Göğüslerini aldırdı

Dünyaca ünlü kız grubu XG’nin 20 yaşındaki üyesi Cocona, doğum gününde yaptığı açıklamayla transmaskülen ve non-binary olduğunu duyurdu. Genç sanatçı, duygusal açıklamasını grubun resmi Instagram hesabından paylaştı.

Cocona mesajında, uzun süredir içinde tuttuğu gerçeği artık paylaşmak istediğini belirterek şunları söyledi:

XG üyesi Coconai transmaskülen olduğunu açıkladı! Göğüslerini aldırdı 1

“AFAB transmaskülen non-binary’im. Bu yılın başlarında üst cerrahisi (göğüs aldırma) oldum. Kadın olarak doğdum ama bu etiket hiçbir zaman beni anlatmadı. Kendimi daha maskülen hissediyorum ve bu şekilde yaşamak benim için daha gerçek.”

XG üyesi Coconai transmaskülen olduğunu açıkladı! Göğüslerini aldırdı 2

Kendini kabullenme sürecinin hayatındaki en zorlu dönem olduğunu ifade eden genç yıldız, “Kendimi kabul etmeye başladığım anda dünyaya bakışım değişti. Artık ‘İçimdeki benliğimde hiçbir sorun yok’ diyebiliyorum.” dedi.

XG üyesi Coconai transmaskülen olduğunu açıkladı! Göğüslerini aldırdı 3

Cocona, bu süreçte kendisine destek oldukları için XG üyelerine, grubun yapımcısı ve XGALX CEO’su Simon Jakops’a ve ailesine teşekkür etti.

XG HIZLA YÜKSELİYOR

Jurin, Chisa, Hinata, Harvey, Juria, Maya ve Cocona’dan oluşan XG, 2022’de çıkış yaptı. “Tippy Toes” ile müzik dünyasına giriş yapan grup, hip-hop ve R&B tarzlarıyla kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edindi.

Cocona’nın cesur açıklaması ise sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O rol için Kur'an okumaya başladı! Fragman heyecanlandırdıO rol için Kur'an okumaya başladı! Fragman heyecanlandırdı
MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican olduMasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
XG grubu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.