Yabancı Damat’ın Memik Dede’si 90 yaşında! Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun son hali ortaya çıktı

Bir dönemin sevilen dizisi Yabancı Damat'ta hayat verdiği 'Memik Dede' karakteriyle hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu son haliyle gündeme geldi. Usta oyuncu tam 90'ıncı yaş gününü kutladı.

Öznur Yaslı İkier

"Bizimkiler", "Doksanlar", "Canım Ailem" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi pek çok unutulmaz projede rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu özellikle "Yabancı Damat"taki Memik Dede karakteriyle hafızalara kazındı.

Samimi ve sıcak tavırlarıyla izleyicilerin kalbini kazanan Memik Dede, diziye kattığı farklı renkle kısa sürede en sevilen karakterlerden biri haline geldi.

Usta oyuncunun performansı yalnızca Türkiye’de değil, dizinin Yunanistan’da yayınlandığı dönemde de büyük beğeni topladı.

YENİ YAŞINI KUTLADI

Uzun yıllar boyunca ekranlardan uzak kalan Güzelbeyoğlu şimdi de son haliyle gündeme geldi. Usta oyuncu tam 90'ıncı yaş gününü kutladı.

YORUM YAĞDI

Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun doğum günü karelerine sosyal medyada; 'Nice sağlıklı yılları olsun', 'Allah hayırlı ömürler versin', 'Maşallah maşallah Allah nazarlardan korusun' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu yabancı damat
