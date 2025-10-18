Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na veda! 'Asla unutmayacağız'

Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer eden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 16 Ekim'de hayatını kaybetti.

90 yaşında hayatını kaybeden mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi.

Törene, Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Suna Selen, sanatçı Mahsun Kırmızıgül başta olmak üzere sanat camiasından birçok isim, ailesi ve sevenleri katıldı.

'ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Törende bir konuşma yapan Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu “Sevgili babam Arif Erkin sadece benim babam değil, Türkiye’nin saygı duyduğu değerli bir sanatçıydı. Çok bilgili bir müzisyen, iyi bir oyuncu, iyi bir mimar, dürüstlüğüyle tanınan bir bürokrattı. O sadece bir baba değil, aynı zamanda güvenilir bir dost, bilgili bir yol gösterici ve gerçek bir hayvanseverdi. Arif Erkin’in bize en büyük hediyesi, hayata ve bizlere karşı olan sonsuz sevgisi ve sinemaya, müziğe, tiyatroya olan bitmeyen katkıları oldu. Onun mirası sadece anılarımızda değil, hepinizin hayatına kattığı başyapıtlarda yaşayacak. Bugün onun yokluğunun hüznünü yaşarken, aynı zamanda onun dolu dolu geçen hayatı için şükrediyorum. Birlikte geçirdiğimiz her an, paylaştığımız her kahkaha, onun sevgisiyle dokunduğu her hayat bizim için değerli bir hazinedir. Sevgili babam, seni asla unutmayacağız. Bu özel günümüzde yanımızda olduğunuz ve adını paylaştığınız için de çok teşekkür ederim" dedi.

'USTAYDI, BİLGEYDİ'

Törene katılan Mahsun Kırmızıgül, “Ülkemiz için çok değerli bir ustayı kaybettik. Onunla Beyaz Melek, Vezir Parmağı filmlerinde ve Hayat Devam Ediyor dizisinde omuz omuza çalıştık. Arif abi, birçok usta oyuncudan farklı olarak duruşuyla, sessizliğiyle kalbinize dokunurdu. O setin ışıkları söndüğünde, içinizde ışık bırakmayı bilen insanlardandı. Unutamazdınız onu; dokunuşuyla, sevgisiyle bize insan olmanın inceliklerini öğretti. Benim çok sevdiğim bir abiydi, ustaydı, bilgeydi ve çok fazla ön plana çıkan biri değildi. Sezgileri çok kuvvetliydi. İyi bir abi, iyi bir dost, iyi bir babayı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

'ÇOK İYİ BİR İNSANDI'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise "Arif abinin ölüm haberini aldım, sosyal medyada bir fotoğrafını paylaştım ve altına ‘İyi bilirdik’ yazdım. Gerçekten çok ilginç bir şey oldu; birkaç dakika içinde binlerce, yüz binlerce insan paylaştı, beğendi. Belki dijital bir helalleşme diyebileceğimiz bir şey yaşandı. Biliyorsunuz, ölen insanların arkasından iyi konuşmak bizim geleneğimizdir. İslam ahlakı da bunu der, hadislerimizde de geçer. Dolayısıyla biz kim ölürse ölsün, arkasından iyi konuşuruz. Ama Arif abi için bu sadece bir gelenek değildi; gerçekten samimi duygularımızla ‘İyi bilirdik’ dedik. Çünkü o, yaşarken de iyi bir insandı. Şimdi kaybettik. Çok iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun. Varsa hakkınız, helal olsun" dedi.

(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır