Yabancı Damat’ın yıldızı Nehir Erdoğan tatil pozlarını paylaştı! Son haline yorum yağdı

Oyuncu Nehir Erdoğan, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu şu sıralar son haliyle gündemde.

Yabancı Damat dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü isim tatilden pozlarını paylaştı. Sosyal medyada Nehir Erdoğan'ın son halini görenler pek çok yorumda bulundu. Kimi güzel oyuncunun güzelliğini kaybetmediğini söylese de kimi ise "Yıllar sana da acımamış", "Ne kadar yaşlanmış", "Yaşlanmışsın" yorumunda bulundu.

NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?

Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Malatya’lıdır. İzmir Selma Yiğitalp Anadolu Lisesinde okudu.

1998-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde okudu. Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde okudu. Nehir Erdoğan televizyona hayatına TRT 1'de yapmış olduğu sunuculuk ile başladı. 2001-2003 yılları arasında canlı yayınlanan Telepazar isimli programda sanat, müzik ve kültür haberleri sunmuştur. Ardından ilk dizi projesi olan ve 2002-2004 yılları arasında yayınlanan Koçum Benim adlı dizide Pelin karakterini canlandırmıştır.

Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı karakter ile çok sevildi.