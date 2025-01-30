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  4. Yağlarını aldırdı, zayıfladıkça zayıfladı! Demet Akalın'ın çöl pozları olay oldu

Yağlarını aldırdı, zayıfladıkça zayıfladı! Demet Akalın'ın çöl pozları olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2025 16:01
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Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve iddialı sahne tarzı ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Demet Akalın son dönemde verdiği kilolar ile dikkat çekmişti. Şimdilerde eşi ve kızıyla Dubai tatiline çıkan Demet Akalın çöl pozlarıyla dikkat çekti. Demet Akalın'ın peş peşe yayınladığı karelerine kısa sürede yorum yağdı.

Yağlarını aldırdı, zayıfladıkça zayıfladı! Demet Akalın'ın çöl pozları olay oldu

Her açıklaması, her giydiği ve her söylediği magazin manşetlerinde gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti.

Sıkı diyet programıyla 11 kilo veren ünlü şarkıcı 6 kilo da yağ aldırdığını açıklamıştı. Zayıfladıkça zayıflamak isteyen ünlü isim son olarak zayıflama iğnesi kullandığını itiraf etmişti.

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'Ölümlerden döndüm' diyen Demet Akalın şimdi de eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile çıktığı Dubai tatilinden kareleri ile sosyal medyayı salladı.

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YORUM YAĞDI

'Şahane bir safari seyahatiydi' notuyla peş peşe paylaşımlar yapan Demet Akalın'ın çöl pozları çok beğenildi.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzel olmuşsun', 'efsane görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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