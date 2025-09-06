Yağmur Yüksel ayrılık iddialarına noktayı koydu! Aşk pozu geldi

"Kan Çiçekleri" dizisinde canlandırdığı Dilan karakteriyle büyük bir çıkış yapan genç oyuncu Yağmur Yüksel, hem güzelliği hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

23 yaşındaki başarılı oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başarıyor.

Son olarak “Dünya Aşk Günü” paylaşımıyla gündeme gelen Yağmur Yüksel, sevgilisi Oktay Ekinci ile ilişkisini Instagram üzerinden duyurmuştu. Ancak kısa süre sonra çiftin ayrıldığına dair iddialar sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Genç oyuncu, sevgilisiyle birlikte havuz başından paylaştığı romantik fotoğrafla bu iddialara yanıt verdi. Kare, “aşkımız dolu dizgin devam ediyor” mesajı niteliğinde oldu.