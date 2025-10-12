Yağmur Yüksel ve Oktay Ekinci'den aşk pozları! Pozlarına beğeni yağdı

‘Kan Çiçekleri’ dizisindeki Dilan karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan 23 yaşındaki oyuncu Yağmur Yüksel, hem ekran performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Aşk hayatı da gündemde olan Yüksel, son olarak sevgilisi ve meslektaşı Oktay Ekinci ile birlikte Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de çekildikleri yeni pozu takipçileriyle paylaştı.

Yağmur Yüksel paylaşımına Bakü sokaklarında org çaldığı anların videosunu da ekledi.

YAĞMUR YÜKSEL KAÇ YAŞINDA?

Yağmur Yüksel, 1999 doğumlu Türk oyuncudur.

Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra ilk kez “Kan Çiçekleri” dizisinde Dilan karakteriyle ekran karşısına çıktı. Kısa sürede popülerlik kazanan Yüksel, sosyal medya platformlarında da geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.