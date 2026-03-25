Yakalama kararı verilmişti! Ülkeyi terk eden Merve Taşkın'ın sosyal medya hesabına erişim engeli

Sosyal medyada paylaştığı içerikler sebebi ile hakkında pek çok soruşturma açılan fenomen Merve Taşkın, son olarak müstehcenlik suçlamasıyla ifadeye çağırılmıştı.

Yaşadıklarının ardından ülkeyi terk etme kararı alan Merve Taşkın geçtiğimiz aylarda bir video çekerek Bali'ye yerleştiğini duyurmuştu. Taşkın'ın adı ülkeyi terk etmesinin ardından uyuşturucu ve OnlyFans soruşturmasına karıştı.

YAKALAMA KARARI VERİLDİ

Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlenen uyuşturucu partilerinde yer aldığı öne sürülen Taşkın hakkında geçtiğimiz haftalarda yakalama kararı verildiği öğrenilmişti.

Merve Taşkın şimdi de X'te yapmış olduğu bir paylaşımla gündem oldu. Taşkın 'Instagram hesabım kapatıldı' diyerek ekran görüntüsünü yayınladı.