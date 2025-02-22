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  4. Yalı Çapkını bitmeden yeni adresi belli oldu! Diren Polatoğulları Kara Kış dizisine girdi

Yalı Çapkını bitmeden yeni adresi belli oldu! Diren Polatoğulları Kara Kış dizisine girdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.02.2025 12:11
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Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Kazım Ağa' karakteri ile adından söz ettiren Diren Polatoğulları'nun dizisi bitmeden yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu mart başında sete çıkması beklenen Kara Kış dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yalı Çapkını bitmeden yeni adresi belli oldu! Diren Polatoğulları Kara Kış dizisine girdi

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı 'Kazım Ağa' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Diren Polatoğulları daha dizisi bitmeden yeni bir anlaşmaya imza attı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Savcı İzzet Akçal’ın unutulmaz hikâyesini anlatan, Meriç Demiray ve S. Cenk Boğatur’un kaleme aldığı 10 bölümlük dizinin kadrosuna Diren Polatoğulları katıldı.

kazım ağa 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Kaya’nın yapımcılığını üstlendiği, Levent Onan’ın yöneteceği Meg Yapım imzalı dizide başarılı aktör mahkum “Galip” rolüne hayat verecek.

KAZIM AĞA 2

Mart ayında sete çıkması beklenen Kara Kış dizisinin çekimlerinin Erzurum ve İstanbul’da gerçekleşmesi bekleniyor.

Son dönemde reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyen Yalı Çapkını dizisinin de mart sonunda büyük bir final ile ekrana veda etmesi bekleniyor.

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diren polatoğulları yalı çapkını
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