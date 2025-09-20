Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

'Kırgın Çiçekler', 'Düş Kırgınları', 'Hizmetçiler', 'Akıncı' ve 'Yalı Çapkını' gibi projelerde yer alan Cansu Fırıncı iki yıldır birlikte olduğu makyaj sanatçısı Sevgi Görgüç ile nikah masasına oturdu.

Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikâhın ardından çift, Kınalıada'da düğün yapmaya hazırlanıyor.

Cansu Fırıncı'nın nikahından ilk kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Tebrikler', 'Allah mutlu mesut etsin', 'Bir ömür boyu mutluluklar' gibi yorumlar yapıldı.