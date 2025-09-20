MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Halis Ağa'nın şoförü 'İbrahim' rolüne hayat veren oyuncu Cansu Fırıncı, iki yıldır aşk yaşadığı makyaj sanatçısı Sevgi Görgüç ile nikah masasına oturdu. Cansu Fırıncı'nın nikah kareleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...
Öznur Yaslı İkier

'Kırgın Çiçekler', 'Düş Kırgınları', 'Hizmetçiler', 'Akıncı' ve 'Yalı Çapkını' gibi projelerde yer alan Cansu Fırıncı iki yıldır birlikte olduğu makyaj sanatçısı Sevgi Görgüç ile nikah masasına oturdu.

Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikâhın ardından çift, Kınalıada'da düğün yapmaya hazırlanıyor.

Yalı Çapkını nın İbrahim i Cansu Fırıncı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler... 1

Cansu Fırıncı'nın nikahından ilk kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yalı Çapkını nın İbrahim i Cansu Fırıncı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler... 2

Ünlü isme sosyal medyada; 'Tebrikler', 'Allah mutlu mesut etsin', 'Bir ömür boyu mutluluklar' gibi yorumlar yapıldı.

Yalı Çapkını nın İbrahim i Cansu Fırıncı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler... 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Buluşmaları olay olmuştu! 'Bir daha görüşürsem...'Buluşmaları olay olmuştu! 'Bir daha görüşürsem...'
Sabahları neler tükettiğini sıraladı! Duyanlar şaştı kaldı Sabahları neler tükettiğini sıraladı! Duyanlar şaştı kaldı

Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını Cansu Fırıncı kimdir Cansu Fırıncı dizileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.