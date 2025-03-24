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Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'dan Mansur Yavaş'a destek: Paçavraya paçavra denir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Nevruz kutlamalarına dair sözleri gündemdeyken Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'dan bir paylaşım geldi.

Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'dan Mansur Yavaş'a destek: Paçavraya paçavra denir
Kubra Akalın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmayla gündeme geldi.

Yavaş, Şırnak'taki Nevruz kutlamalarını kastederek, "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" dedi.

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PAÇAVRA ÇIKIŞINA ÖZEL'DEN YANIT

Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Yavaş'ın 'paçavra' çıkışı Özgür Özel'e de soruldu.

Özel bu soruya, "Partinin bu konudaki mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır" yanıtını verdi.

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Yavaş'ın sözleri sosyal medyada da konuşulurken Yalı Çapkını'nın İfakat'ından Yavaş'a destek geldi. Gülçin Santırcıoğlu sosyal medya hesabından "Paçavraya paçavra denir. Bebek katili hain meşrulaştırılamaz" tepkisinde bulundu.

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Gülçin Santırcıoğlu
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