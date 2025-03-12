Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı! 'Her haliyle çok güzel'

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Her adımı olay olan ünlü isim şimdi de makyajsız haliyle gündemde. Filtresiz ve makyajsız halini yayınlayan ünlü ismin bu hali de takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin', 'Her haliyle çok güzel', 'Doğal hali yaşını ortaya çıkarttı. Çocuksu hali ve sevimli genç kız hali' gibi yorumlar yapıldı.

Selanik ve Girit kökenli bir aileden gelen Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi.

İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı.

Bu bölümde okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı. Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı