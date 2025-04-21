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Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir’in askerlikten ilk karesi sosyal medyada olay oldu!

Yalı Çapkını ile yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir dizi final yapar yapmaz bedelli askerlik için Hatay'a gitti. Demir'in askerden gelen ilk fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir’in askerlikten ilk karesi sosyal medyada olay oldu!
Kubra Akalın

Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, 101. bölümüyle final yaparken, dizinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir de ekranlara kısa bir ara verdi. Ünlü oyuncu, vatani görevini yerine getirmek üzere Hatay'ın İskenderun ilçesine gitmişti.

Dizide üç sezon boyunca Ferit Korhan karakterine hayat veren Demir’in, bedelli askerlik kapsamında birliğine teslim olduğu görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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Hayranlarının merakla beklediği o an geldi ve 27 yaşındaki oyuncunun askerlikten ilk fotoğrafı, komutanı tarafından çekildiği iddia edilen bir kareyle ortaya çıktı. Kısa sürede binlerce beğeni alan kare, özellikle Twitter ve Instagram’da gündem oldu.

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Sosyal medyada Demir'in askerlik fotoğrafına pek çok yorum geldi. Mert Ramazan Demir'i görenler "İETT şoförüne dönmüş", "Emekli dayılar gibi", "Zabıta gibi", "Babamın gençlik sandım" yorumlarında bulundu.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Mert Ramazan Demir
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