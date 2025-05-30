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Yan dairedeki tesisat çalışması komedyenin evine sıçradı! Duvarı kırılınca kayda aldı

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Mersin’de yan dairede yapılan tesisat çalışması sırasında evinin odasındaki duvarı delinen komedyen Rıdvan Kevrek’in olayı fark ederek çektiği video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Komedyenlik ve kurgu çekimler yapan Kevrek, takipçilerine olayın gerçek olduğunu inandırmakta zorlandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yan dairede yapılan tesisat çalışması sırasında Rıdvan Kevrek’in evindeki odanın duvarında çatlaklar oluştu, bir tuğlası da tamamen yerinden çıktı.

Kevrek, karşı dairenin tadilat yapılan bölümünü net şekilde görebildi. Duvardaki hasarlı bölüm, yan daireye açılan küçük bir pencere görünümü oluşturdu. Gördüğü manzara karşısında şaşıran Kevrek, o anları cep telefonuyla kayda aldı ve sosyal medya hesaplarında yayınladı.

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Ancak takipçileri, Kevrek’in sık sık komedi ve kurgu içerikleri paylaşmasından dolayı olaya inanmakta zorlandı. Yaşananların gerçek olduğunu belirten Kevrek, olayın ardından gece boyunca kendisine mesaj atan takipçilerine durumun bir kurgu olmadığını anlatmaya çalıştığını söyledi.

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"Tesisat çalışması vardı yan dairede. Biz de uyarmak için ustanın yanına giderken duvardaki kırığı gördük. Ben de o anı videoya çektim. ‘Usta, sen bizim eve girmişsin’ gibisinden. Usta da normal bir şeymiş gibi karşıladı, ben de o an güldüm" dedi.

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(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Komedyen Yenişehir
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