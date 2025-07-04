Yangınlara kayıtsız kalamadı! Elçin Sangu isyan etti! 'Çaresizce yanmayı bekliyoruz'

İzmir'in üç ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Ödemiş'teki yangında bugün bir kez daha alevler yükseldi. İlçede yedi mahalle tahliye edildi.

Çeşme'deki yangın kontrol altına alınırken, Buca'da da alevlerle mücadele sürüyor. Ünlü oyuncu Elçin Sangu yaşanan bu felakete sessiz kalmadı.

'ÇARESİZCE YANMAYI BEKLİYORUZ'

Ünlü oyuncu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bakın bu öyle böyle bir yangın değil bu bir felaket şuan bir felaket yaşanıyor evlere kadar ulaşan, şehre inen ve söndürülemeyen bir felaket! Tüm İzmir halkı ve canlıları büyük bir tehdit altında, biz de çaresizce yanmayı bekliyoruz, uyku uyumadan her an haber almak için tetikte bekliyoruz. Artık bir şeyler yapın. #izmiryanıyor"