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Yangınlara kayıtsız kalamadı! Elçin Sangu isyan etti! 'Çaresizce yanmayı bekliyoruz'

İzmir'de devam eden orman yangınları yürekleri yakarken, ünlü oyuncu Elçin Sangu sosyal medya hesabından "İzmir yanıyor" etiketiyle paylaşım yaptı. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yangınlara kayıtsız kalamadı! Elçin Sangu isyan etti! 'Çaresizce yanmayı bekliyoruz'
Öznur Yaslı İkier

İzmir'in üç ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Ödemiş'teki yangında bugün bir kez daha alevler yükseldi. İlçede yedi mahalle tahliye edildi.

Çeşme'deki yangın kontrol altına alınırken, Buca'da da alevlerle mücadele sürüyor. Ünlü oyuncu Elçin Sangu yaşanan bu felakete sessiz kalmadı.

'ÇARESİZCE YANMAYI BEKLİYORUZ'

Ünlü oyuncu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bakın bu öyle böyle bir yangın değil bu bir felaket şuan bir felaket yaşanıyor evlere kadar ulaşan, şehre inen ve söndürülemeyen bir felaket! Tüm İzmir halkı ve canlıları büyük bir tehdit altında, biz de çaresizce yanmayı bekliyoruz, uyku uyumadan her an haber almak için tetikte bekliyoruz. Artık bir şeyler yapın. #izmiryanıyor"

Yangınlara kayıtsız kalamadı! Elçin Sangu isyan etti! Çaresizce yanmayı bekliyoruz 1

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Elçin Sangu
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