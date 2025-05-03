Yaprak Dökümü başlamıştı! Efsane dizi Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim! Tansiyon yükselecek

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” son bölümüyle yine sosyal medyayı salladı.

Her sahnesi beğeni toplayan dizide adeta yaprak dökümü başladı. Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun vedasının ardından yeni isimlerin projeden ayrılacağı öğrenildi.

Son olarak 3 sezondur dizide Metehan karakterini canlandıran genç oyuncu Rahimcan Kapkap'ın ve Meri karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu’nun projeye veda edeceği ortaya çıkmıştı.

YENİ BİR İSİM GELİYOR!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; fenomen dizisinin önümüzdeki hafta yayınlanacak 100. bölümüne şarkıcı Murat Balcı konuk oluyor.

TANSYİYON YİNE YÜKSELECEK

“Kızılcık Şerbeti”nde Leo karakterine hayat verecek olan Balcı, Işıl’ın (Ece İrtem) Hollanda’dan gelen eski sevgilisi olarak dizide tansiyonu yükseltecek.

Murat Balcı’nın diziden geçen sezon sonu ayrılan Alev’i Müjde Uzman‘ın da yakın arkadaşı olması ilginç bir tesadüfü beraberinde getirdi.

Öte yandan Sibel Taşçıoğlu’nun vedasının ardından Şebnem Bozoklu ve Rahimcan Kapkap dışında dizide bu sezon başka ayrılığın yaşanmayacağı öğrenildi.