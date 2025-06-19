Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak hafızalara kazındı! Güven Hokna son haliyle gündem oldu

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer edinen Güven Hokna bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Zaman zaman ödül törenlerinde ortaya çıkan usta oyuncu şimdi de son haliyle gündem oldu. 79 yaşındaki Güven Hokna'nın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Güven Hokna'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda neşeli hali beğeni topladı. Ünlü isme sosyal medyada "Ne kadar zayıflamış", "İncecik olmuş", "Gençleşmiş", "Hayriye Hanım her hali ile güzel" gibi yorumlar yapıldı.

GÜVEN HOKNA KİMDİR?

Güven Hokna, 24 Ocak 1946 yılında Ankara'da doğdu. Özellikle; Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle tanınıyor.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 1967 yılı mezunu olan Hokna, 35 yıl Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.

Ferhunde Hanımlar dizisiyle tanınan ve Eşkıya filmiyle adını duyuran sanatçı, mesleğinde asıl zirveye İkinci Bahar dizisindeki Neriman rolüyle ulaştı.

Kanal D'de yayımlanan Yaprak Dökümü adlı dizide Hayriye Tekin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.