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Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener Öztep'in son röportajı gündemde! 'Çok büyük yaşamışız'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.01.2025 10:28
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Bir dönemin efsane dizisi Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği 'Neyyir Hanım' karakteri ile hafızalarımıza kazınan Bedia Ener Öztep 69 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatı sanat dünyasını yasa boğarken Öztep'in son röportajı yeniden gündeme geldi.

Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener Öztep'in son röportajı gündemde! 'Çok büyük yaşamışız'

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından 'Yaprak Dökümü' dizisinde Neyyir Hanım karakteriyle hafızalara kazınan usta sanatçı Bedia Ener Öztep, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan Bedia Ener'in vefat haberi, sosyal medyada yapılan bir açıklamayla duyuruldu. “Hoşçakalın, ben melek oldum…” sözleriyle sevenlerine veda eden usta sanatçının kaybı, hem sanat camiasında hem de hayranları arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

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Bedia Ener Öztep'in ölümünün ardından usta sanatçının son röportajı yeniden gündem oldu.

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'ÇOK BÜYÜK YAŞAMIŞIMIZ'

Öztep,''Hayat çok güzel, bütün yaptıklarımız, bütün yaşadıklarımız... Çok kötü anlar da yaşıyor insan. Çok üzüldüğü çok sinirinin bozulduğu, çok hakkının yenildiğini zannettiği zamanlar... Aslında şimdi baktığın zaman ne kadar da küçük şeylermiş. Ama gençlik ateşi onları hep büyütmüş. Çok büyük yaşamışımız o üzüntüleri. Büyük üzüntüler de olmuş tabii. Gençlik bazı şeyleri çok büyük yaşıyor. Hayat çok büyük yaşayacak kadar önemli değilmiş.'' sözleriyle hayata dair bakış açısını anlatmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Yaprak Dökümü
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