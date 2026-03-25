Yaptığı estetiklerle çok konuşulmuştu! Adanalı'nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak gözaltına alındı

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Tuğçe Özbudak yıllar içindeki değişimiyle gündemdeydi.

"Hiçbir şey yaptırmasaydım da değişecektim" diyen Tuğçe Özbudak estetiklerle bambaşka birine dönüştü.

"Yaptırdıklarımı saklamıyorum zaten. Burnumu, dudağımı yaptırdım. Çeneme dolgu yaptırdım. Botoks yaptırdım" açıklamasında bulunan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyordu.

Son olarak oyunculuğu da bıraktığı bilinen Tuğçe Özbudak'ın gayrimenkul alım satımıyla ilgilendiği öğrenilmişti.

Tuğçe Özbudak bu kez uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Tuğçe Özbudak’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

16 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik ekipleri tarafından 16 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda toplam 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

SON PAYLAŞIM BODRUM'DAN

Tuğçe Özbudak’ın, operasyondan 1 gün önce Bodrum’dan lüks bir paylaşım

yaptığı ortaya çıktı.