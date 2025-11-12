Yargı’nın Merve’si Zeynep Parla Kızılcık Şerbeti'ne dahil oldu

Kızılcık Şerbeti'nde yaşanacak merak edilirken yeni oyuncular da diziye dahil oluyor.

Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinde 4 ana karakter Doğa (Sıla Türkoğlu), Işıl (Ece İrtem), Mustafa (Emrah Altıntoprak) ve Firaz (Batuhan Yüzgüleç) ekibe veda ediyor. Bu vedalar sonrası dahil olacak oyuncular da merak konusu oldu.

Bu isimlerden biri de Yargı dizisiyle dikkat çeken genç yıldız Zeynep Parla… Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide Elif karakterini canlandıracak olan Zeynep Parla, Apo’nun (Ahmet Mümtaz Taylan) yeni eşi “Salkım”ın ( Özge Borak) kızı olarak seyirci karşısına çıkacak.