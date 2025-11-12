MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Yargı’nın Merve’si Zeynep Parla Kızılcık Şerbeti'ne dahil oldu

Kızılcık Şerbeti’nde bu hafta büyük değişim yaşanıyor! Doğa, Işıl, Mustafa ve Firaz karakterleri diziye veda ederken, kadroya yeni isimler dahil oluyor. Yargı dizisinden tanıdığımız Zeynep Parla, Elif karakteriyle Kızılcık Şerbeti’ne katılacak.

Yargı’nın Merve’si Zeynep Parla Kızılcık Şerbeti'ne dahil oldu

Kızılcık Şerbeti'nde yaşanacak merak edilirken yeni oyuncular da diziye dahil oluyor.

Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinde 4 ana karakter Doğa (Sıla Türkoğlu), Işıl (Ece İrtem), Mustafa (Emrah Altıntoprak) ve Firaz (Batuhan Yüzgüleç) ekibe veda ediyor. Bu vedalar sonrası dahil olacak oyuncular da merak konusu oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Final çanları çalıyor! Veda sahnesi çekildi! Başrolün hamlesi şaşırttı Final çanları çalıyor! Veda sahnesi çekildi! Başrolün hamlesi şaşırttı

Bu isimlerden biri de Yargı dizisiyle dikkat çeken genç yıldız Zeynep Parla… Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide Elif karakterini canlandıracak olan Zeynep Parla, Apo’nun (Ahmet Mümtaz Taylan) yeni eşi “Salkım”ın ( Özge Borak) kızı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Yargı’nın Merve’si Zeynep Parla Kızılcık Şerbeti ne dahil oldu 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir Şahin öldü mü? Seyircinin konuştuğu sahne...Uzak Şehir Şahin öldü mü? Seyircinin konuştuğu sahne...
Ünlü isim itirafıyla gündemde! Burnunda açılan deliği gösterip...Ünlü isim itirafıyla gündemde! Burnunda açılan deliği gösterip...

Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.