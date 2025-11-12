Final çanları çalıyor! Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin veda sahnesi çekildi! Başrolün hamlesi şaşırttı

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde adeta yaprak dökümü başladı.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen diziye tam 4 isim birden veda edecek.

Senaryosu değiştirilen ve reytingleri düşen 'Kızılcık Şerbeti'nin en popüler dört karakteri Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç projeden ayrılıyor.

SON HAMLESİ ŞAŞIRTTI

Cuma günü yayınlanacak olan 113. bölümle beraber dizide 4 sezondur 'Mustafa' karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, 'Doğa' ve 'Işıl'ı öldürerek diziden ayrılırken gidişiyle beraber şaşırtan bir hamleden bulundu.

Altıntoprak, diziden ayrılır ayrılmaz 4 yıllık partneri Feyza Civelek'i takipten çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek hakkında uzun süredir torpil iddiaları vardı. Hatta 'Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun Feyza Civelek yüzünden diziden ayrıldığı söyleniyordu.

Emrah Altıntoprak'ın partneri Civelek'i Instagram'dan takipten çıkmasıyla bu iddialar yeniden gündem oldu.