Bir süredir yeniden ekranlara döneceği konuşulan fenomen dizi “Yasak Elma” için beklenen gelişme yaşandı. Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım, NOW ekranları için yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

“Mavi Orkide” kod adıyla yürütülen yapımın, isim değişikliği yapılmaması durumunda “Yasak Elma’s” adıyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstleneceği dizinin başrolü için ise sürpriz bir isimle anlaşmaya varıldı.

KARARINI VERDİ

Sezon başından beri çok sayıda projeden teklif alan Birce Akalay “Yasak Elma’s”la anlaşmaya vardı. Yeni yılda yayınlanması planlanan dizide Akalay “Peri” rolüne hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizide lüks hayatı alt üst olan ve fakir semtte yaşayan iki kızı olan ablasının yanına sığınan Peri’nin çarpıcı hayat hikâyesi ekrana taşınacak.