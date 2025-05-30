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Yaşam mücadelesini kaybetti! Şimal'den kötü haber geldi

2022'de meme kanserini yenen ancak ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal, hastalığının tekrarladığını açıklamıştı. Uzun süredir kanser tedavisi gören Şimal, 39 yaşında hayata veda etti.

Yaşam mücadelesini kaybetti! Şimal'den kötü haber geldi
Öznur Yaslı İkier

Bir süre önce meme kanserini yenen, ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal'in hastalığının yeniden nüksettiği haberleri sevenlerini üzmüştü.

Yaklaşık 8 saat süren başarılı bir operasyonla hayata tekrar tutunan Şimal, 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda ışın tedavisi görmeye başlamıştı.

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Geçtiğimiz saatlerde Şimal'in vefat ettiği yönünde söylentiler yayılmaya başlamıştı. Bu iddialar üzerine şarkıcının eşi Necati Arıcı, bir açıklama yaparak vefat söylentilerini yalanlamıştı.

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Ancak az önce Necati Arıcı, Şimal'in sosyal medya hesabından; "Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, Kuşadası'nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Şimal
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