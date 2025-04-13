Yaşar İpek'in zor günleri... Kardeşinin ölümünün ardından sahneye çıktı

Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek, aralık ayında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kardeşinin vefatının ardından 80 gün sonra paylaşım yapan Yaşar İpek, "Sensiz 80 gün!!! Bir değil binim gitti. Dünyam, her şeyim kelimelere sığdıramadığım, Rabbime şükürler olsun senin gibi bir kardeş verdi, milyar kere geri gelsem Allah’tan seni isterim, doyamadım sana ışığım" demişti.

Zor günler geçiren Yaşar İpek kardeşinin ölümünden 4 ay sonra sahneye çıktı.



Yaşar İpek sahne öncesinde muhabirlere açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı. 2.sayfada yer alan habere göre; Yaşar İpek, "Onun saatiyle çıkacağım sahneye. Ölümün bu kadar ensemizin üstünde olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Bu sözleri söylerken Yaşar İpek konuşmakta zorlandı ve gözyaşlarına hakim olamadı.