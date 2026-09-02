Yasemin Ergene 17 yıl sonra ekrana döndü! Aylık kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Yasemin Özilhan oyunculuk kariyerine 2009’da, İzzet Özilhan’la tanıştıktan sonra ara vermişti. 2011’de evlendiklerinde kendisine bu konuda yöneltilen sorulara “Bir daha dönmeyi düşünmüyorum” cevabını veriyordu.

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, Eylül 2025’te 14 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Ayrılığın ardından setlere dönme sinyali veren Ergene Tuzlu Kahve dizisiyle anlaşmaya vardı ve 17 yıl sonra ekrana döndü.

Tuzlu Kahve dizisinin dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelmesinin ardından dizideki oyuncuların kazançları merak edildi.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre; ‘Tuzlu Kahve dizisinde ‘Elit’ karakterine hayat veren Yasemin Ergene'nin bölüm başı 2 milyon TL’ye anlaşma sağladığı iddia edildi. Dizinin ayda dört bölüm yayınlanması halinde oyuncunun aylık kazancı 8 milyon TL'ye ulaşacak.