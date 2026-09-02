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Yasemin Ergene 17 yıl sonra ekrana döndü! Aylık kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Yasemin Ergene geçtiğimiz yıl 14 yıllık eşi İzzet Özilhan ile yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından bütün hayatını değiştiren ünlü isim 17 yıl sonra ‘Tuzlu Kahve’ dizisiyle setlere döndü. Dün ilk bölümü yayınlanan diziden ünlü ismin kazanacağı ücret dudak uçuklattı.

Yasemin Ergene 17 yıl sonra ekrana döndü! Aylık kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

Yasemin Özilhan oyunculuk kariyerine 2009’da, İzzet Özilhan’la tanıştıktan sonra ara vermişti. 2011’de evlendiklerinde kendisine bu konuda yöneltilen sorulara “Bir daha dönmeyi düşünmüyorum” cevabını veriyordu.

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, Eylül 2025’te 14 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Ayrılığın ardından setlere dönme sinyali veren Ergene Tuzlu Kahve dizisiyle anlaşmaya vardı ve 17 yıl sonra ekrana döndü.

Yasemin Ergene 17 yıl sonra ekrana döndü! Aylık kazanacağı ücret dudak uçuklattı 1

Tuzlu Kahve dizisinin dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelmesinin ardından dizideki oyuncuların kazançları merak edildi.

Yasemin Ergene 17 yıl sonra ekrana döndü! Aylık kazanacağı ücret dudak uçuklattı 2

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI
Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre; ‘Tuzlu Kahve dizisinde ‘Elit’ karakterine hayat veren Yasemin Ergene'nin bölüm başı 2 milyon TL’ye anlaşma sağladığı iddia edildi. Dizinin ayda dört bölüm yayınlanması halinde oyuncunun aylık kazancı 8 milyon TL'ye ulaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Ergene Tuzlu Kahve dizisi
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