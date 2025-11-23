Yasemin Ergene boşandı, teklif yağmaya başladı! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı

Uzun süredir Yasemin Özilhan olarak anılan ve İzzet Özilhan ile boşanınca soyadını hemen değiştiren Yasemin Ergene gündemden düşmüyor.

Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan ve son dönemde estetikleriyle konuşulan Yasemin Ergene 14 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi.

VİLLASININ KİRASI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

İzzet Özilhan; Yasemin Ergene ve kızları için aylık kirası 20 bin dolar olan Beykoz’daki villanın kirasını ödemesiyle dikkat çekti. Ayrıca Ergene'nin tüm masrafları da iddialara göre eski eş tarafından karşılanıyor.

Boşanmanın ardından Yasemin Ergene'ye teklif de yağmaya başladı. Müge Dağıstanlı'nın Yeniçağ'daki yazısındaki iddiaya göre Ergene'ye dijital platformdaki bir yapım için bölüm başına 1.5 milyon TL’lik teklif geldi.

Ünlü markaların en çok tercih ettiği isimler arasında olan Yasemin Ergene ayrıca sosyal medyadan da büyük kazanç elde ediyor.