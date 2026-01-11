MAGAZİN

Futbolcular Sydney Sweeney'e rahat vermiyor! Mesajlar çıldırttı

Scooter Braun, bazı futbolcuların sevgilisi Sydney Sweeney'e Instagram'dan özel mesaj yazmasından dolayı oldukça rahatsız oldu. İkilinin bu yüzden gerildiği iddia edildi.

Sydney Sweeney son dönemde sık sık gündeme geliyor. Bir süredir Scooter Braun ile birlikte olan oyuncu özel hayatıyla gündemde.

Scooter Braun bazı futbolcuların sevgilisi Sydney Sweeney'e Instagram'dan özel mesaj yazmasından dolayı oldukça rahatsız oldu.

The Sun Gazetesi'ne konuşan kaynaklar, 44 yaşındaki müzik yapımcısı Scooter Braun'un 28 yaşındaki ünlü oyuncu Sydney Sweeney'e gönderilen mesajların çok saygısızca olduğunu düşündüğünü belirtti. Braun'un ayrıca, sevgilisinin bunları görmezden geldiğini ve göndereni engellediğini bildiğini de söyledi.

İddiakara göre; çift ilişkilerinde çeşitli sorunlar yaşıyor ve bu nedenle zor bir dönemden geçiyor.

ESKİ AŞKIYLA GÖRÜŞÜYOR

Futbolcuların, Sydney Sweeney'nin dikkatini çekmeye çalışmasının yanı sıra, Scooter Braun'un geçen yıl ünlü oyuncunun eski nişanlısı Jonathan Davino ile görüşmesinden sonra da çok öfkeli olduğu belirtildi.

Çifte yakın bir kaynak, Sydney Sweeney'nin yalnız kalmaya değer verdiğini, Scooter Braun'un ise her zaman birlikte olmayı tercih ettiğini ve buna alışmaya çalıştığını söyledi.

Yasmin Erbil cici annesini paylaştı! 'Boşanmadılar'
Değişimi gündem oldu! Hayranları ikiye bölündü

