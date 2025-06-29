Yasemin Kay Allen cesur pozlarını paylaştı! Bir erkek takipçisi dayanamadı: "Dedemin 500 dönüm arsası var..."

Oyuncu Yasemin Kay Allen, aşk hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir eski FBI ajanı Erdal Kaya ile aşk yaşayan oyuncu umduğunu bulamadı.

Ünlü isim, ayrılık haberi için ‘nazar’ yorumunda bulunup “Onu konuşmasak olur mu?” diyerek konuşmaktan kaçınmıştı. Bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerinde çift, yeniden bir araya gelmişti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 35 yaşındaki oyuncu Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Erdal Kaya ile birlikte paylaşım yapmıştı. Ancak bu barışma süreci de uzun sürmedi.

İlişkilerine ikinci bir şans daha veren Allen ve Kaya'nın yeniden ayrıldığı ortaya çıktı. Yasemin Kay ise ayrılık sonrası cesur pozlarıyla dikkat çekti.

İddialı pozlarıyla fanlarını mest eden güzel oyuncuya bir erkek takipçisi ilginç bir mesaj attı.

Takipçi "Yasemin Hanım Alaçatı'da dedemin 500 dönüm arsası var birkaç aya bana miras kalır gibi. Ne yapıyorsunuz birkaç ay sonra" dedi.

Yasemin Kay Allen ise bu mesaja gülerek yanıt verdi.