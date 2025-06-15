Yasemin Kay Allen sezonu Göcek'te açtı! Kırmızı bikinisiyle gece denize girdi

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. 35 yaşındaki oyuncu, sezonu Göcek'te açtı.

Arka Sokaklar'da komiser Gökçe Kurt karakterine hayat veren ünlü isim, tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kırmızı bikinisiyle gece denize giren Yasemin Kay Allen tatil kareleriyle beğeni topladı.

Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl gönlünü eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya'ya kaptırmıştı. Ancak ikiliden kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti.

Yasemin Kay Allen daha sonra ayrılığa dayanamamış ve sevgilisiyle yeniden barıştığını duyurmuştu.